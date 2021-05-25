Казахстанский штангист завоевал "серебро" на юниорском чемпионате мира

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Казахстанский штангист Алексей Дроздов завоевал "серебро" на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 61 килограмма Дроздов поднял в сумме двоеборья 282 (128+154) килограмма. Этот результат позволил казахстанцу занять второе место.

Первое место занял итальянец Серхио Массида с результатом 285 килограммов. Замкнул тройку лучших Ваник Мхитарян из России (265 килограммов).

- Для меня это второй международный старт. В отличии от чемпионатов страны здесь выступать более волнительно, к тому же незнакомые соперники из разных стран, не знаешь что от кого ожидать, - цитирует Дроздова пресс-служба ФТА РК.

- То есть принципиальных соперников не было?

- Нет. С кем-то встречался на прошедшем чемпионате Азии, кого-то видел впервые. Поэтому о принципиальной борьбе говорить еще рано.

- Как оцениваешь свое выступление?

- На 9 по десятибалльной шкале. В третьем подходе в «толчке» я немного переволновался. Поэтому второе место вполне заслуженное. Для меня на сегодняшний день это самая большая награда, и я хочу посвятить ее памяти моего тренера – Пака Николая Ендюновича, которого совсем недавно не стало. Он много лет меня тренировал, вложил много знаний, сил и терпения в мою подготовку.

- Какие планы на ближайшие месяцы?

- Впереди нас ждет небольшой отдых, будет возможность съездить домой, побыть с родными. А затем вновь приступаем к тренировкам и готовимся к следующим стартам.

Ранее "золото" в копилку сборной Казахстана принес Аблай Ауелханов, ставший первым в весовой категории до 55 килограммов.

Также Казахстан на турнире представят Акмолда Сайрамкез (до 67 килограммов), Сайхан Тайсуев (до 73 килограммов), Рахат Бекболат (до 102 килограммов), Гульнур Ыбрай (до 64 килограммов) и Айсамал Сансызбаева (до 87 килограммов).

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