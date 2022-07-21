Казахстан завоевал второе золото на ЧА по тяжелой атлетике

Казахстанец Алишер Байбуров выиграл золотую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

Байбуров стал чемпионом Азии среди юношей до 17 лет и серебряным призером азиатского первенства среди юниоров до 20 лет в категории до 67 килограммов. В "рывке" он показал результат 134 килограмма, а в "толчке" поднял 155 килограммов.

Ранее золото в копилку сборной с рекордом принес Емберды Едыге в весовой категории до 73 килограммов. Также две бронзы завоевали Азамат Толеген в весе до 61 килограмма и Ерасыл Умаров, выступающий в категории до 55 килограммов.

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