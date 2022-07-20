Казахстан с рекордом выиграл первое золото на ЧА по тяжелой атлетике

Казахстан выиграл первое золото на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА.

Первое место в весовой категории до 73 килограммов занял Емберды Едыге с результатом 309 (136+173) килограммов, завоевав серебро в рывке и золото в толчке!

Также Едыге установил новый юношеский рекорд Азии в упражнении "толчок" и в сумме двоеборья.

Ранее две бронзы в копилку сборной Казахстана принесли Азамат Толеген в весе до 61 килограмма и Ерасыл Умаров, выступающий в категории до 55 килограммов.

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт:



