Чемпион мира и лишенный трех медалей ЧМ. Кто уже вряд ли вернется в сборную Казахстана по тяжелой атлетике

Vesti.kz
завершают серию материалов по обновлению состава сборной Казахстана по тяжелой атлетике. И в заключительном выпуске мы расскажем о тех спортсменах, которые уже вряд ли появятся на помосте в рамках международных турниров.
И к сожалению, многие из этих штангистов лишились возможности проявить себя, отметиться медалью и реанимировать карьеру из-за допинговых скандалов. К слову, есть в списке и такие атлеты, которые дисквалифицированы пожизненно.
Речь о Фаине Сиванбаевой
. Причиной такого сурового наказания стало троекратное нарушение одного из антидопинговых правил. Впервые она была отстранена в далеком 2012 году. Срок составил четыре года (до 2016).
Во второй раз запрещенные препараты были найдены в пробе "А", взятой по итогам выступления на чемпионате Азии в Таиланде 7 сентября 2015 года (она стала третьей). Было доказано, что она использовала допинг преднамеренно.
Еще раз она попалась на Спартакиаде Казахстана-2015. Дисциплинарная комиссия, куда вошли КазНАДЦ, ВАДА и Международная федерация тяжелой атлетики, в виду отсутствия смягчающих обстоятельств, специального использования допинга и наличия рецидивов решили забанить ее спортивную карьеру навсегда. Так что в составе сборной мы ее точно не увидим.
Также за боротом остался и Владимир Седов
. Некогда обладатель трех медалей чемпионата мира (в том числе и золотой) отстранен IWF на восемь лет - до июня 2024 года. Решение принято по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008 - в 2016 году в тестах казахстанца нашли станазалол.
У него забрали все награды, которые он завоевал в период с 2008 по 2016 год. Спортсмен уже к этому моменту не отличался стабильностью в выступлениях. Так что нет шансов на то, что он вернется в состав.
То же самое касается и чемпиона мира-2014 Жасулана Кыдырбаева
. Он дисквалифицирован до конца 2023 года. Попался же Кыдырбаев по итогам чемпионата мира-2015 в Хьюстоне.
Срок отстранения мог быть и короче, однако штангист уже повторно нарушил правила. Впервые отбывал наказание с 2021 по 2014 год после нечестной победы на юниорском чемпионате Азии.
На момент срока завершения действующей дисквалификации Жасулану будет 31 год. Вряд ли он успеет добиться идеальной формы в короткий период. К тому же казахстанец слишком долгое время будет без практики. Поэтому в сборной мы его вряд ли увидим.
Жаль, что подобные явления ощутимо влияют на качество всей сборной Казахстана. Ведь каждый из этих атлетов был способен биться за мировые награды в течение не одного года.
Теперь же время молодых...
Приступы ностальгии, или кого из сборной Казахстана по тяжелой атлетике мы вряд ли увидим на мировом помосте
Потерянный статус мировых лидеров, или кто покинет сборную Казахстана по тяжелой атлетике
Фото: pingchannel и almaty2014iwf.com