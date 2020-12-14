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Потерянный статус мировых лидеров, или кто покинет сборную Казахстана по тяжелой атлетике

У всех разные причины.

Потерянный статус мировых лидеров, или кто покинет сборную Казахстана по тяжелой атлетике
Фото: Reuters
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
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По итогам прошедшего сезона сборная Казахстана по тяжелой атлетике рискует пережить большие изменения. И основная ответственность тренерского штаба лежит на формировании нового боевого состава, ведь прежние лидеры не отличаются стабильностью, показывая посредственные результаты. 

Корреспондент Vesti.kz составил список тех, кто наверняка покинет национальную команду.


Все можно понять, когда олимпийский цикл только начинается. Однако сейчас он завершается, и остается меньше года (почти шесть месяцев) до Олимпийских игр в Токио. Поэтому времени на раскачку, набор формы практически нет. Так что прикрывать откровенно слабые результаты "ненужностью в данное время поднимать большие веса" совершенно ни к чему.

Подобные фразы были слышны и перед чемпионатом мира-2019, который мы провалили, завоевав только одну серебряную медаль. Несостоятельность была показана и на континентальном первенстве, а также на других лицензионных соревнованиях.

Картина на самом деле ужасная. Например, бронзовый призер Олимпиады-2016 Денис Уланов на прошедшем чемпионате страны поднял всего 305 килограммов, не попав даже в тройку призеров. И это при том, что в Таиланде на мировом первенстве в весе до 89 килограммов он стал только десятым с 358 килограммами в сумме.



На том же чемпионате мира выиграл китаец Люй Сяоцзюнь. Его итоговый результат составил 378 килограммов. То есть Уланову минимум надо набирать больше 70, чтобы хоть как-то конкурировать на мировом уровне. А сделать это он не смог ни в прошлом сезоне, ни в последнем.

И не верится, что за несколько месяцев он подведет себя к таким весам, ведь ему еще надо биться за лицензию, а сделать это с 305 килограммами не представляется возможным. Хотя Уланова считали основным претендентом на лицензию (напомним, что у Казахстана из-за проблем с допингом усеченное количество допустимых квот). Но его, скорее всего, заменят на молодого.

Судя по всему, Уланов так и не нашел себя, свой ритм и свои килограммы после перенесенного повреждения. К тому же атлет лишился стабильности в результатах. Хотя это относится ко многим.



Например, к нашему олимпийскому чемпиону Нижату Рахимову, который после тех самых Игр не показал ни одного высокого результата: чемпионат мира-2018 - восьмое место; чемпионат мира-2019 также прошел без его триумфа; чемпионат Казахстана-2018 - второе место, ЧА-2019 - не стартовал; ЧРК-2020 прошел без его участия.

Не припомнится, чтобы лидеры прошлых лет, даже те, кто сейчас отбывает наказание, настолько оказались пассивными, как Рахимов. Все бились на каждом турнире. Именно после них - Алмаса Утешова, Жасулана Кыдырбаева, Ильи Ильина, Кирилла Павлова, Владимира Седова, Александра Зайчикова - сборной придали статус одного из мировых лидеров, а сейчас все растеряно (стоит отметить, что некоторые из списка были пойманы на допинге).

Так что есть определенные вопросы к Рахимову. Пока он ничем не удивляет. И хочется вновь вспомнить Альберта Линдера, который сейчас наверняка был бы флагманом, настоящим лидером, если бы его карьера развивалась в свое время по-иному. Вряд ли в сборной откажутся сейчас от него. По крайней мере до завершения гонки за лицензию.



Давно не видно триумфатора Игр-2016 и чемпионата мира-2015 Александра Зайчикова. Хотя со штангистом из Кызылординской области более-менее все понятно. Он близок к завершению карьеры, оттого и не светится на крупных турнирах.  

К сожалению, талантливый атлет тоже не смог найти себя в начале нового олимпийского цикла и уже около двух лет не борется на мировом уровне. Травмы ли, а может, и иные причины, но ясно одно - в скором времени станет известно об уходе из спорта.

Но к этому событию тренерский штаб был готов. Он был постепенным, его не "тянули" из сезона в сезон. А вот с другими позициями придется стараться. Либо ждать чуда от "лидера", либо уже выпускать молодежь. На место олимпийца идеально подходит Игорь Сон. Он уже в борьбе за квоту и способен биться за награды, в тонусе.



Так что омоложение, которое идет в фоновом режиме, следует ускорять, держа в уме старты будущего, далекого будущего. Еще один провальный чемпионат мира будет воспринят по-иному...

Продолжение во второй части.

 

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Метки:
Тяжелая атлетика Казахстан Рахимов Нижат Уланов Денис Зайчиков Александр Ильин Илья Утешов Алмас Кыдырбаев Жасулан

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