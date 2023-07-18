Казахстанских тяжелоатлетов могут не допустить к Олимпиаде из-за допинг-скандала

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике может быть не допущена к летним Олимпийским играм, которые пройдут уже через год - летом 2024-го. Об этом заявила директор Национального антидопингового центра Майра Бакашева. Причиной являются регулярные допинг-скандалы.

"Об этом уже все говорят, все говорили, и сейчас, действительно, это большая проблема для самой федерации, потому что здесь уже речь идет о возможном отстранении федерации на какое-то определенное время и если это наступит до Олимпийских игр в Париже, то, возможно, наши спортсмены тяжелоатлеты могут пропустить Олимпийские игры", - цитирует Бакашеву "Хабар 24".

Напомним, ранее положительные результаты были выявлены у следующих спортсменов: Арли Чонтей, Артем Антропов, Екатерина Алякина, Денис Полубояринов, Алина Колиушко, Алексей Чуркин и Нургиса Адилетулы.

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