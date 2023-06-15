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Федерация тяжелой атлетики отреагировала на допинг чемпиона мира из Казахстана

Федерация тяжелой атлетики отреагировала на допинг чемпиона мира из Казахстана
©Olympic.kz

Казахстанский штангист Артем Антропов был временно отстранен от соревнований после того, как на чемпионате Азии в Южной Корее в прошлом месяце в его организме обнаружили запрещенный препарат. Федерация тяжелой атлетики Казахстана сделала заявление по этому поводу, сообщают Vesti.kz.

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В заявлении говорится, что 18 мая 2023 года Федерацией тяжелой атлетики Казахстана было получено уведомление от Казахстанского Национального антидопингового центра о положительных результатах внесоревновательного допинг-контроля, взятого 17 апреля текущего года.

Таким образом, положительные результаты были выявлены у следующих спортсменов: Арли Чонтей, Екатерина Алякина, Денис Полубояринов, Алина Колиушко, Алексей Чуркин и Нургиса Адилетулы.

12 июня 2023 года Федерацией тяжелой атлетики Казахстана было получено уведомление от Международного Тестингового Агентства (ITA) о положительных результатах допинг-тестирования у атлета сборной Казахстана Артема Антропова. Проба была взята 12 мая, после выступления спортсмена на чемпионате Азии в Корее.

На текущий момент атлетами получены уведомления о нарушении антидопинговых правил. Окончательное решение по каждому из них будет вынесено по итогам полного расследования. Все вышеуказанные спортсмены временно отстранены от спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов.

Придерживаясь политики "нулевой терпимости" к допингу, для независимого расследования случившегося Федерация создала комиссию, куда вошли представители ФТА РК и регионов. На данном этапе расследования рассматриваются две основные версии: неумышленное употребление загрязненного спортивного питания и умышленное употребление спортсменами допинга. Для проверки взяты образцы спортивного питания и витаминов, которые атлеты принимали в период подготовки. Также для повторного исследования планируется вскрытие проб "В".

Помимо расследования Федерацией предприняты следующие меры: направлены ходатайства в уполномоченный орган на освобождение от занимаемых должностей главных тренеров мужской и женской сборных команд; расширена и утверждена новая организационная структура Федерации с уклоном на антидопинговую работу; назначен новый генеральный секретарь Федерации.

Напомним, между Федерацией тяжелой атлетики Казахстана и Казахстанским Национальным антидопинговым центром заключен меморандум о сотрудничестве, направленный на усиление антидопинговой дисциплины и выявление всех случаев злоупотребления допингом в тяжелой атлетике. ФТА РК на систематической основе инициируется проведение внесоревновательных допинг-контролей у спортсменов национальной сборной команды и проведение образовательно-антидопинговых семинаров совместно с КазНАДЦ.

23-летний Антропов становился чемпионом мира среди молодежи в весе до 85 килограммов в 2017 году, после чего выступал в других весовых категориях.

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Метки:
Тяжелая атлетика Допинг

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