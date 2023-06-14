Чемпион мира из Казахстана дисквалифицирован за допинг. Известны подробности

Казахстанский тяжелоталет Артем Антропов был временно отстранен от соревнований после того, как на чемпионате Азии в Южной Корее в прошлом месяце в его организме был обнаружен запрещенный препарат, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на insidethegames.biz.

Антропов стал серебряным призером в весе 109 килограммов в Чинджу, стал вторым бывшим чемпионом мира среди молодежи из Казахстана, который был отстранен за последнее время.

Ранее такая участь постигла Игоря Сона, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Он был отстранен на восемь лет в феврале после того, как Национальная антидопинговая организация Казахстана выявила у него положительный результат на неустановленное вещество во внесоревновательном тесте.

23-летний Антропов стал чемпионом мира среди молодежи в весе 85 килограммов в 2017 году, после чего он выступал в весах 96 килограммов, 102 килограмма и один раз, в Чинджу, в весе 109 килограммов.

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