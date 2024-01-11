Путевка на Олимпиаду: Казахстан объявил состав на чемпионат Азии по тяжелой атлетике

Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по тяжелой атлетике, который пройдет с 3 по 10 февраля в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vеsti.kz.

На этом соревнований Казахстан представят семь спортсменов:

Мужчины: Акмолда Сайрамкез (67 кг), Алибек Ракымберди (73 кг), Александр Уваров (81 кг), Сергей Петрович (96 кг), Кирилл Староверкин (96 кг);

Женщины: Айнур Абдихалыкова (49 кг), Арай Нурлыбекова (81 кг);

Отметим, что на чемпионате Азии в Ташкенте спортсмены смогут набрать очки, позволяющие получить путевку на Олимпиаду-2024 в Париже.