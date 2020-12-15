Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Приступы ностальгии, или кого из сборной Казахстана по тяжелой атлетике мы вряд ли увидим на мировом помосте

Вторая часть материала.

Приступы ностальгии, или кого из сборной Казахстана по тяжелой атлетике мы вряд ли увидим на мировом помосте
Фото: WFRK
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
0

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике продолжает преображаться и пополняться новыми талантливыми лицами. Правда и "старые" герои могли еще не раз удивить, однако находятся уже длительное время вне помоста. Более того, многих мы вряд ли увидим на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Vesti.kz представляют вторую часть (с первой можно ознакомиться здесь) специального материала о больших корректировках в команде.


И речь идет прежде всего о тех штангистах, которые покинут сборную. Или уже покинули, как бы это грустно ни звучало. Подобные решения напрашивались, учитывая, что результаты давно уже не соответствуют каким-то мировым килограммам. Так что вся надежда теперь на молодежь.

Очень большие олимпийские надежды связывались с Жазирой Жаппаркул. Она триумфально выступила на Играх в Рио, однако после так и не смогла показать что-нибудь подобное, вклиниться в борьбу за лицензию на следующую Олимпиаду. 

В этом не ее вина. Жаппаркул планировала еще долгое время биться за медали. Но тяжелая травма, которая была получена накануне Олимпиады-2016, изменила всю ее карьеру. 

Спортсменка длительное время пыталась вылечиться. И все, чего она смогла достичь, - это улучшение состояния без тяжелых нагрузок. Как только она возвращается в зал и к штанге с большими весами, травма вновь дает о себе знать.



Очень жаль, что все сложилось именно так.  В любом случае, ее олимпийское "серебро" - "золото". Долгожданная медаль, народная награда. 

Вряд ли на прежнем уровне увидим бронзового призера Игр-2016 Фархада Харки. Он, как и Нижат Рахимов, после Рио не отметился чем-то грандиозным. И четыре года не было видно на мировом пьедестале (ЧМ-2018 - девятое место; Кубок Катара - четвертое место; чемпионат Азии-2019 - десятое место).

Он периодически выступал, а значит, речи о серьезной травме идти не может. Правда, в последнем чемпионате страны он не участвовал, хотя находится в строю, работает в зале. 

Последние турниры Харки провел в категории до 67 килограммов. И здесь есть казахстанец Анатолий Савельев, который стабильно показывает высокие результаты, не сбавляет обороты. Напротив, на одном из ЧРК он выступил с рекордом страны, лишь на взрослом первенстве Казахстана он "забаранил", однако здесь больше вопросов к тем, кто заявлял вес.



Помните чемпиона Азии-2015 в категории до 85 килограммов Ермека Омиртая? Парень после скандального чемпионата мира-2015 был дисквалифицирован. И была надежда, что он вернется на помост - возраст позволял.

Срок отстранения истек в декабре прошлого года. Но Омиртай так и не влился в ряды. И нет ни единого намека на то, что атлет воспользуется шансом и докажет свою состоятельность честно и без всяких сомнительных историй.

Также в прошлом году завершилась дисквалификация и у Алмаса Утешова. Но возрастной штангист точно не будет уже выступать. Даже при активной карьере Игры в Рио были для него последним шансом выстрелить в рамках Олимпиады. Позднее вряд ли бы позволил возраст.



Так что "старая школа" не в игре. И остается только мучиться приступами ностальгии.

Кто еще мимо сборной? Рустем Сыбай, Айдар Казов. Хотя Сыбай выступал в прошлом году на континентальном первенстве. Встать на пьедестал ему не удалось. Рустем завершил выступление на седьмом месте. Зато штангист нашел свою любовь.

А вот Казов, кстати, в 2019 году отметился интересным достижением. На Спартакиаде в Талдыкоргане он обошел олимпийского чемпиона Рахимова. Правда, на этом все. До сегодняшнего дня о нем особо не слышно. Разве что был в составе сборной на сборах в Шымкенте. 

Также есть информация и относительно других имен. Про них читайте в третьей части.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Тяжелая атлетика Казахстан Жаппаркул Жазира Харки Фархад

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:20
Атлетика

Приступы ностальгии, или кого из сборной Казахстана по тяжелой атлетике мы вряд ли увидим на мировом помосте
Вчера
22:30
Атлетика

Потерянный статус мировых лидеров, или кто покинет сборную Казахстана по тяжелой атлетике
5 декабря
18:02
Атлетика

Илья Ильин получил новую должность
4 декабря
15:21
Атлетика

"Скоро назовем их имена". Главный тренер - о рекордах на ЧРК и новых членах сборной Казахстана по тяжелой атлетике
30 ноября
20:58
Атлетика

Пьедестал без Ильина, Рахимова, Зайчикова. Куда делись лидеры сборной Казахстана по тяжелой атлетике?
30 ноября
19:17
Атлетика

Тяжелоатлетка Чиншанло заявила о цели заставить звучать гимн Казахстана на Олимпиаде в Токио
28 ноября
19:20
Атлетика

20-летний казахстанский тяжелоатлет побил рекорд Ильи Ильина и взял "золото"
27 ноября
18:28
Атлетика

Тяжи разобрались. Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике
27 ноября
10:18
Атлетика

На ЧРК по тяжелой атлетике определились победители в двух весовых категориях
26 ноября
12:52
Атлетика

"Попасть на Олимпиаду и биться там за медали". Призер ЧМ по тяжелой атлетике - о "золоте" ЧРК и новом весе
26 ноября
11:04
Атлетика

Определился лидер в общекомандном зачете у женщин на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике
25 ноября
19:00
Атлетика

Бронзовый призер Олимпиады Уланов не попал в тройку призеров чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике
25 ноября
09:23
Атлетика

Уваров и Кузганбаева стали чемпионами Казахстана по тяжелой атлетике
24 ноября
16:15
Атлетика

Чемпион мира получил "баранку" и упустил явную победу на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике
24 ноября
08:40
Атлетика

Горичева и Сон стали чемпионами Казахстана по тяжелой атлетике
23 ноября
13:33
Атлетика

Бессилие олимпийца против молодого напора. Главная битва первых двух дней чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике
23 ноября
11:57
Атлетика

Чиншанло стала чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике
20 ноября
11:17
Атлетика

Штангисты в Zoom. На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике сформируют боевой состав на следующий сезон
19 ноября
21:00
Атлетика

"Вовремя взяли курс на омоложение состава". Казахстанский тренер - об успехе на Кубке мира по тяжелой атлетике
19 ноября
13:16
Атлетика

Три "золота" из пяти медалей. Кто будет тащить сборную Казахстана по тяжелой атлетике в будущем
19 ноября
10:35
Атлетика

Казахстан завоевал третье "золото" на Кубке мира по тяжелой атлетике среди юношей
18 ноября
11:32
Атлетика

Казахстанец стал победителем Кубка мира по тяжелой атлетике среди юношей
10 ноября
16:00
Атлетика

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике примет участие в Кубке мира среди юношей
4 ноября
15:26
Происшествия

Скончался тренер-консультант сборной РК по тяжелой атлетике Энвер Туркелери
23 октября
17:33
Около спорта

"Я горжусь своим флагом!". Звезды казахстанского спорта выступили против Бората
20 октября
11:37
Атлетика

Федерация тяжелой атлетики Казахстана продолжает реализацию программы регионального развития
15 октября
19:39
Атлетика

Тяжелую атлетику могут исключить из Олимпийских игр. МОК сделал заявление
8 октября
11:20
Атлетика

"Первый рубеж и оптимальная форма". Тренер сборной Казахстана - о чемпионате страны, сборах и составе
6 октября
20:07
Около спорта

Илья Ильин награжден медалью "Народная благодарность"
10 сентября
08:58
Атлетика

Илья Ильин получил новую должность
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика