Прямая трансляция схватки Казахстан - Узбекистан за золото ЧМ по борьбе

Сегодня, 20 сентября, в Загребе (Хорватия) состоятся финальные схватки чемпионата мира по греко-римской борьбе в трёх весовых категориях. В одном из решающих противостояний выступит представитель Казахстана Айдос Султангали, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 21:00 по казахстанскому времени на ковре состоятся финалы борцов-классиков в весовых категориях до 60, 72 и 97 килограммов. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах Qazsport и Sport Plus Qazaqstan.



Соперником 29-летнего уроженца Кызылорды, который ранее выигрывал чемпионат Азии (2021) и становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2018, 2022), станет 21-летний Алишер Ганиев из Узбекистана.

Известно, что в прошлом году Ганиев стал чемпионом мира среди молодёжи, а в этом году стал вторым на взрослом чемпионате Азии.

Отметим, что ранее в Загребе выступили борцы вольного стиля - в копилке у Казахстана две бронзовые награды.

