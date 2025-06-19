Обыграли Узбекистан и Кыргызстан, или как Казахстан взял три золота в борьбе

Сборная Казахстана уверенно стартовала на молодежном чемпионате Азии по видам борьбы (до 23 лет), который проходит в Вунгтау (Вьетнам), передают Vesti.kz.

В первый день соревнований казахстанские борцы завоевали шесть медалей, три из которых - золотые. Чемпионами Азии стали Исхар Курбаев (весовая категория до 60 кг), Багдат Сабаз (до 67 кг) и Акжан Ыкыласов (до 77 кг).

21-летний Курбаев одержал пять побед подряд, а с соперником из Узбекистана встречался дважды по ходу состязания. В первом круге Исхар выиграл у Мехрожа Бахрамова со счетом 8:0, а в финале снова переиграл конкурента - 9:2. Отметим, что Курбаев в 2023 году выиграл чемпионат среди спортсменов до 20 лет.

В категории до 67 килограммов серию из четырех побед выдал 21-летний Сабаз. В решающей схватке казахстанец выиграл у вице-чемпиона мира (до 20 лет) Баямана Каримова из Кыргызстана и забрал золото турнира.

20-летний Ыкыласов тоже прошел двукратного серебряного призера ЧА (до 20 лет) - в полуфинале казахстанец выиграл у Ерлана Марс уулу из Кыргызстана, а в финале победил конкурента из Китая.

Серебряные награды в копилку национальной команды добавили Юсуф Мациев (до 97 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг).

Бронзовую медаль завоевал Диас Калтай (до 82 кг). Таким образом, казахстанские борцы греко-римского стиля с самого начала турнира завоевали шесть медалей, уверенно включившись в борьбу за лидерство в общекомандном зачете.

Медальный зачет молодежного чемпионата Азии по борьбеКазахстан - три золотые медали;Узбекистан - две золотые медали;Кыргызстан, Индия и Китай - по одной золотой медали.

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