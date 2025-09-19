Ещё одним камбэком закончилась схватка казахстанца за медаль ЧМ по борьбе

Казахстанский борец Демеу Жадраев остался без медали на чемпионате мира-2025 в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

В схватке за бронзовую награду в весовой категории до 77 килограммов Жадраев проиграл венгру Роберту Аттиле Фритшу. Казахстанец уверенно вёл со счётом 5:0, однако затем позволил сопернику совершить волевой камбэк - 6:5. В итоге Жадраев финишировал пятым на турнире.

Интересно, что в 1/8 финала Жадраев сам совершил волевой камбэк против серба Алекса Илича, а в схватке за бронзу уже над ним одержали волевую победу.

Жадраев является серебряным призёром чемпионата мира-2017 и Олимпийских игр-2024. В его активе также серебро чемпионата Азии-2018 и три бронзовые награды континентальных первенств (2015, 2019, 2021).