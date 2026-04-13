Вокруг возможного назначения Юргена Клоппа в сборную Германии появляются всё более жёсткие детали, и в случае его прихода команду может ждать серьёзная перестройка, передают Vesti.kz.

Кто рискует потерять место в составе

По информации El Nacional, немецкий специалист готов принять сборную только при одном условии – полный контроль над спортивными решениями. Речь идёт не просто о выборе состава, а о глубокой перестройке команды, вплоть до отказа от ряда ключевых игроков.

Клопп известен как тренер, который не держится за статус и имена. Его философия – это интенсивность, дисциплина и командная работа. Поэтому он готов идти на радикальные шаги, если считает, что это поможет вернуть сборной конкурентоспособность.

Под угрозой могут оказаться сразу несколько футболистов, которые ещё недавно считались неприкосновенными. Среди них – защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер, а также Кай Хаверц, Леон Горецка, Серж Гнабри и Лерой Сане. Фактически речь идёт о значительной части костяка команды, сформированного в последние годы.





Клопп планирует революцию в сборной Германии

Такой подход напрямую связан с видением Клоппа. Он делает ставку на игроков, полностью соответствующих его стилю: высокий прессинг, быстрые переходы и постоянная работа без мяча. И если футболист не вписывается в эту систему, его статус не станет аргументом в пользу сохранения места в составе.

Как отмечает источник, сборная Германии уже несколько лет не показывает прежнего уровня на крупных турнирах, и внутри футбольного сообщества всё чаще говорят о необходимости кардинальных изменений.

Клопп, если он действительно возглавит команду, может стать тем человеком, который запустит этот процесс. Ставка будет сделана на обновление состава, появление новых игроков и формирование более сбалансированной и "голодной" команды.





Отметим, что Юрген Клопп считается одним из самых успешных тренеров современного футбола. Под его руководством "Ливерпуль" вернулся в число ведущих клубов Европы и впервые за 30 лет стал чемпионом Англии (сезон-2019/20).

В его активе – победа в Лиге чемпионов (2018/19), титул АПЛ, Кубок Англии и два Кубка лиги. Он также дважды выигрывал Бундеслигу с дортмундской "Боруссией".

