Вчера 12:30

Тремя голами обернулась битва "Байер" - "Боруссия" в Бундеслиге

Футболисты "Байера" после матча. Фото: ФК "Байер"©

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги встретились претенденты на медали "Байер" и дортмундская "Боруссия". В этой игре было забито три мяча, сообщают Vesti.kz.

На 41-й минуте шмели вышли вперёд благодаря усилиям Аарона Ансельмино, а на 65-й Карим Адейеми увеличил отрыв дортмундцев до двух мячей. Единственный гол "Байера" на 83-й минуте забил Кристиан Кофане. Итоговый результат - 2:1 в пользу "Боруссии".

Благодаря этой победе "Боруссия" набрала 25 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. "Байер" же с 23 баллами оказался на четвёртой строчке.

В турнирной таблице с большим отрывом продолжает лидировать "Бавария", которая вчера испытала немало проблем в противостоянии с одним из аутсайдеров.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 12 11 1 0 44-9 34
2 РБ Лейпциг 12 8 2 2 22-13 26
3 Боруссия-09 Д 12 7 4 1 21-11 25
4 Байер 12 7 2 3 28-17 23
5 Хоффенхайм 12 7 2 3 25-17 23
6 Штутгарт-1893 12 7 1 4 21-17 22
7 Айнтрахт Фр 12 6 3 3 28-23 21
8 Фрайбург 12 4 4 4 19-20 16
9 Вердер 12 4 4 4 16-21 16
10 Кельн 12 4 3 5 21-20 15
11 Унион 12 4 3 5 15-19 15
12 Боруссия М 12 3 4 5 16-19 13
13 Гамбург 12 3 3 6 11-18 12
14 Аугсбург 12 3 1 8 15-27 10
15 Вольфсбург 12 2 3 7 14-22 9
16 Хайденхайм 12 2 2 8 10-27 8
17 Санкт-Паули 12 2 1 9 10-24 7
18 Майнц-05 12 1 3 8 11-23 6

