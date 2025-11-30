В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги встретились претенденты на медали "Байер" и дортмундская "Боруссия". В этой игре было забито три мяча, сообщают Vesti.kz.

На 41-й минуте шмели вышли вперёд благодаря усилиям Аарона Ансельмино, а на 65-й Карим Адейеми увеличил отрыв дортмундцев до двух мячей. Единственный гол "Байера" на 83-й минуте забил Кристиан Кофане. Итоговый результат - 2:1 в пользу "Боруссии".

Благодаря этой победе "Боруссия" набрала 25 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. "Байер" же с 23 баллами оказался на четвёртой строчке.

В турнирной таблице с большим отрывом продолжает лидировать "Бавария", которая вчера испытала немало проблем в противостоянии с одним из аутсайдеров.