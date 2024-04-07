Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал сенсационное поражение от "Хайденхайма" в 28-м туре Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Хайденхайме и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, проигрывавших после первого тайма 0:2.

"То, что мы находимся не в лучшей фазе в истории клуба, ясно всем участникам. В игре было два разных тайма: мы вели 2:0, а затем длинный мяч привел к голу соперника. То, как мы защищались, конечно, не было шедевром. Затем во втором тайме мы уже не были достаточно хороши перед воротами соперника. У нас были явные шансы, но мы не смогли их реализовать. В конце концов "Хайденхайм" перевел дух, и мы больше не забили ни одного гола. Теперь мы не можем изменить результат. Бессмысленно продолжать упрекать друг друга. Мы отдадим все силы во вторник", - приводит его слова Bayern & Germany.