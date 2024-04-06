Сенсационный матч "Баварии" поставил ее на грань исторического провала

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Уже в следующем туре немецкой Бундеслиги "Байер" может впервые в истории стать чемпионом страны, передает Vesti.kz.
Это произошло из-за того, что "Бавария" сенсационно проиграла "Хайденхайму" со счетом 2:3, а "Байер" обыграл берлинский "Унион" (1:0).
Таким образом, "Байер" увеличил отрыв от мюнхенцев в турнирной таблице Бундеслиги до 16 очков. Командам осталось провести по шесть игр, то есть каждая может набрать по 18 зачетных баллов. Это означает, что "Байер" может стать чемпионом уже в следующем туре.
Отметим, что "Бавария" была бессменным чемпионом Германии с 2012 года.
Реклама