Сенсационный матч "Баварии" поставил ее на грань исторического провала

Уже в следующем туре немецкой Бундеслиги "Байер" может впервые в истории стать чемпионом страны, передает Vesti.kz.

Это произошло из-за того, что "Бавария" сенсационно проиграла "Хайденхайму" со счетом 2:3, а "Байер" обыграл берлинский "Унион" (1:0).

Таким образом, "Байер" увеличил отрыв от мюнхенцев в турнирной таблице Бундеслиги до 16 очков. Командам осталось провести по шесть игр, то есть каждая может набрать по 18 зачетных баллов. Это означает, что "Байер" может стать чемпионом уже в следующем туре.

Отметим, что "Бавария" была бессменным чемпионом Германии с 2012 года.