Лидер "Кайрата" Яцек Гуральски прокомментировал переход в футбольный клуб "Бохум", передает корреспондент Vesti.kz.
29-летний польский полузащитник признался, что его убедили разговоры с руководством нового клуба.
"Я очень рад, что переход удался. Обсуждения с ответственными лицами были очень хорошими и быстро убедили меня сделать этот шаг!" - рассказал Гуральски.
Ранее были раскрыты подробности контракта легионера с "Бохумом", а "Кайрат" не только подписал новых игроков, но и объявил тренерский штаб.
Новый клуб лидера "Кайрата" раскрыл подробности контракта
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