Новый наставник "Кайрата" определился с тренерским штабом

Казахстанский специалист Кирилл Кекер, недавно возглавивший "Кайрат", определился со своим тренерским штабом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, вместе с ним из "Кайрат-Москва" пришел ассистент Олег Недашковский, ранее работавший в академии алматинцев.
Также в штабе Кекера остался Евгений Коструб, исполняющий обязанности ассистента, и Илья Юров, работающий с вратарями.
Напомним, что Кекер был официально представлен "Кайратом" 8 июня. Он сменил на посту главного тренера клуба россиянина Курбана Бердыева.
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