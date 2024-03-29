У Кейна появился конкурент: догнал Харри в цене и его уговаривают остаться

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 18:29
©twitter.com/FCBayern

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Полузащитник "Байера" Флориан Виртц подорожал до 110 миллионов евро (его предыдущая цена 100 миллионов) и этим самым ворвался в топ-3 самых дорогих игроков Бундеслиги.

В тройке также присутствуют два представителя "Баварии" - Джамал Мусиала и Харри Кейн, их ценник не изменился - 110 миллионов.

Стоит отметить, что Виртц проводит феноменальный сезон, в 26 матчах чемпионата Германии забил 7 голов и отдал 10 результативных передач, а его "Байер" не знает поражений и лидирует в турнирной таблице, набрав 70 очков после 26 туров.

На Флориана уже положили глаз ведущие клубы Европы, но главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо уговаривает 20-летнего хавбека остаться, тем более что сам специалист задержится в нынешней команде до 2025 года.

Виртц с 2010 по 2020 год выступал в футбольной академии "Кельна", а в январе 2020-го перешел в "Байер", с которым у него действует контракт до 30 июня 2027-го. В сборную Германии начал вызываться с 2021-го.

Метки:
Бундеслига Бавария Байер Футбол
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