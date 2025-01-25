Германия
Сегодня 21:45

Кейн поучаствовал в победе "Баварии" в Бундеслиге

©ФК "Бавария"

"Бавария" одержала победу в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги. На выезде мюнхенцы оказались сильнее "Фрайбурга", передает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
"Ливерпуль" и "Арсенал" закрепились в лидерах АПЛ
Сегодня 22:10  
"Реал" узнал отличные новости из Ла Лиги
Сегодня 22:35  
Узбекский новичок "Манчестер Сити" "привез" гол через 120 секунд после начала матча. Видео
Сегодня 22:50  

Матч, прошедший в Фрайбурге, завершился победой "Баварии" со счетом 2:1. Уже на 15-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Харри Кейна. На 54-й минуте Ким Мин Чжэ удвоил преимущество "Баварии". На 68-й минуте хозяева забили гол - отличился Маттиас Гинтер, но на большее их не хватило.

Благодаря этому успеху "Баваря" набрала 48 очков и упрочила лидерство в таблице. Этому поспособствовала и осечка "Байера" (42), который сыграл вничью с "РБ Лейпциг" (2:2). Еще одна хорошая новость для команды в том, что Кейн забил 17-й гол в чемпионате и продолжает лидировать в таблице бомбардиров.

Что касается "Фрайбурга", то команда находится на девятом месте с 27 очками в активе.