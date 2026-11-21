Нападающий мюнхенской "Бавария" Харри Кейн обратился к болельщикам после перенесённой операции на левом голеностопе, сообщают Vesti.kz.
33-летний футболист получил разрыв связки синдесмоза левого голеностопного сустава в матче десятого тура Бундеслиги против "Кёльна" (1:1), который состоялся 20 ноября.
Кейн признался, что расстроен из-за повреждения, однако намерен использовать вынужденную паузу для восстановления и подготовки к решающему отрезку сезона.
"Взлёты и падения жизни! Очевидно, очень разочарован этой травмой, но, как всегда, это возможность проявить стойкость и прогрессировать, входя в 2027 год. Я вернусь свежим и готовым к решающей части сезона!
"Трудные времена не остаются навечно - стойкие люди остаются", - так сказал мне мой друг Юлиан Эделман!
Спасибо за все сообщения! Всё хорошо!" - написал Кейн.
Кейн, являющийся обладателем "Золотого мяча" покинул в этом матче на 20-й минуте.
В текущем сезоне Бундеслиги англичанин провёл десять матчей, в которых забил четыре гола и сделал семь ассистов. Всего на его счёту в сезоне-2026/27 16 матчей, десять голов и десять результативных передач.
Следующий матч "Бавария" проведёт в среду, 25 ноября, на выезде против французского "Лилля" в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
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