Нападающий мюнхенской "Бавария" Харри Кейн обратился к болельщикам после перенесённой операции на левом голеностопе, сообщают Vesti.kz.

33-летний футболист получил разрыв связки синдесмоза левого голеностопного сустава в матче десятого тура Бундеслиги против "Кёльна" (1:1), который состоялся 20 ноября.

Кейн признался, что расстроен из-за повреждения, однако намерен использовать вынужденную паузу для восстановления и подготовки к решающему отрезку сезона.

"Взлёты и падения жизни! Очевидно, очень разочарован этой травмой, но, как всегда, это возможность проявить стойкость и прогрессировать, входя в 2027 год. Я вернусь свежим и готовым к решающей части сезона!

"Трудные времена не остаются навечно - стойкие люди остаются", - так сказал мне мой друг Юлиан Эделман!

Спасибо за все сообщения! Всё хорошо!" - написал Кейн.