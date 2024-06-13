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Реклама Новости спорта Футбол Германия Вчера 23:17 Комментарии Главная сенсация Европы подписала таланта "Барселоны" ©ФК "Барселона" 16-летний итальянский центральный защитник Андреа Натали подписал контракт с леверкузенским "Байером", передают Vesti.kz. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Натали покидает "Барселону" и ее академию "Ла Масия", компенсация составит около 1 миллиона евро. Отмечается, что сделка уже завершена. Напомним, что "Байер" - главная сенсация минувшего сезона в Бундеслиге. Подопечные Хаби Алонсо стали чемпионами Германии, не проиграв ни одного матча. Натали начал заниматься футболом в "Милане", а уже впоследствии тренировался в академиях "Эспаньола" и "Барселоны". С этого года начал вызываться в сборную Италии до 17 лет, а до этого защищал цвета сборных других возрастов. Поделиться в соц. сетях:













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