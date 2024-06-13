Самый востребованный тренер отказал "МЮ" ради другого клуба

Стало известно будущее итальянского тренера Роберто Де Дзерби после ухода из "Брайтона", который он возглавлял с 2022 года, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Санти Ауны, Де Дзерби требовал от заинтересованных клубов около 10 миллионов евро в год.

Отмечается, что он отклонил предложение от "Манчестер Юнайтед". При этом снизил свои финансовые требования, чтобы присоединиться к "Марселю". Руководство французского клуба также приложило значительные усилия, чтобы его заинтересовать. Сделка близка к завершению. Соглашение будет рассчитано на три года.

Ранее Де Дзерби отправляли в "Баварию", "Ювентус", "Милан" и другие клубы, но, как видно, он хочет попробовать себя в Лиге 1. В тренерской карьере итальянца также были "Шахтер" (Донецк), "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо", "Фоджа" и "Дарфо Боарио".