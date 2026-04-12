Германия
Вчера 16:40

"Бавария" приняла решение по трансферу 21-летнего таланта в "Реал"

Мюнхенская "Бавария" отказалась отпускать немецкого полузащитника Александара Павловича, несмотря на интерес со стороны европейских грандов, передают Vesti.kz.

Запросы от топ-клубов

Сразу несколько клубов, включая маридский "Реал", сделали запрос по игроку баварцев. Также им интересовались "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси"

Однако, как сообщает TEAMtalk, все заинтересованные стороны получили однозначный ответ — игрок не продаётся.

Позиция клуба и самого игрока

Руководство "Баварии" не рассматривает никаких предложений по 21-летнему хавбеку и рассчитывает на него как на одного из ключевых игроков в будущем.

Сам Павлович также не заинтересован в смене клуба: немец намерен закрепиться в составе мюнхенцев и развиваться в долгосрочной перспективе.


Контракт и статистика

Действующее соглашение футболиста с "Баварией" рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Павлович провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 29 24 4 1 105-27 76
2 Боруссия-09 Д 29 19 7 3 60-29 64
3 Штутгарт-1893 29 17 5 7 60-38 56
4 РБ Лейпциг 29 17 5 7 56-36 56
5 Байер 29 15 7 7 59-39 52
6 Хоффенхайм 29 15 6 8 57-43 51
7 Айнтрахт Фр 29 11 9 9 54-54 42
8 Фрайбург 29 11 7 11 42-47 40
9 Майнц-05 29 8 9 12 35-44 33
10 Аугсбург 29 9 6 14 36-53 33
11 Унион 29 8 8 13 33-50 32
12 Гамбург 29 7 10 12 32-45 31
13 Кельн 29 7 9 13 43-50 30
14 Боруссия М 29 7 9 13 35-49 30
15 Вердер 29 7 7 15 32-52 28
16 Санкт-Паули 29 6 7 16 25-50 25
17 Вольфсбург 29 5 6 18 39-65 21
18 Хайденхайм 29 4 7 18 32-64 19

