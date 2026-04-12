"Бавария" приняла решение по трансферу 21-летнего таланта в "Реал"

Мюнхенская "Бавария" отказалась отпускать немецкого полузащитника Александара Павловича, несмотря на интерес со стороны европейских грандов, передают Vesti.kz.

Запросы от топ-клубов

Сразу несколько клубов, включая маридский "Реал", сделали запрос по игроку баварцев. Также им интересовались "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси"

Однако, как сообщает TEAMtalk, все заинтересованные стороны получили однозначный ответ — игрок не продаётся.

Позиция клуба и самого игрока

Руководство "Баварии" не рассматривает никаких предложений по 21-летнему хавбеку и рассчитывает на него как на одного из ключевых игроков в будущем.

Сам Павлович также не заинтересован в смене клуба: немец намерен закрепиться в составе мюнхенцев и развиваться в долгосрочной перспективе.





Контракт и статистика

Действующее соглашение футболиста с "Баварией" рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Павлович провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

