"Бавария" нацелилась на таланта сборной Аргентины за 100 миллионов

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к атакующему полузащитнику лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины Джанлуке Престианни, передают Vesti.kz.Престианни заинтересовал европейских грандов
По информации Footmercato, немецкий клуб рассматривает возможность приобретения 20-летнего аргентинца. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны французского "Пари Сен-Жермен", который также хотел бы видеть его в своём составе.
При этом руководство "Бенфики" оценивает своего игрока в 100 миллионов евро. Такая сумма может стать серьёзным препятствием для потенциальных покупателей.
Статистика Престианни в "Бенфике"
В сезоне-2026/2027 Престианни провёл за лиссабонскую команду 20 матчей во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и шесть результативных передач.
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