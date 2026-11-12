"Бавария" нацелилась на таланта сборной Аргентины за 100 миллионов

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к атакующему полузащитнику лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины Джанлуке Престианни, передают Vesti.kz.

Престианни заинтересовал европейских грандов

По информации Footmercato, немецкий клуб рассматривает возможность приобретения 20-летнего аргентинца. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны французского "Пари Сен-Жермен", который также хотел бы видеть его в своём составе.

При этом руководство "Бенфики" оценивает своего игрока в 100 миллионов евро. Такая сумма может стать серьёзным препятствием для потенциальных покупателей.

Джанлука Престианни Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Престианни в "Бенфике"

В сезоне-2026/2027 Престианни провёл за лиссабонскую команду 20 матчей во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и шесть результативных передач.

Ранее Кейн раскрыл секрет "Золотого мяча" и назвал главную роль "Баварии".

Флик одобрил трансфер лидера "Баварии": "Барселона" направила запрос