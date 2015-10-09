Кейн раскрыл секрет "Золотого мяча" и назвал главную роль "Баварии"

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн высказался о значении мюнхенского клуба в завоевании "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz. Форвард признался, что переход в немецкий гранд стал одним из ключевых событий в его карьере и помог ему выйти на новый уровень.
"Переход в "Баварию" стал большим шагом в моей карьере, а также важным событием для моей семьи. Я хотел бросить себе вызов и понять, какого уровня ещё могу достичь. С тех пор как я присоединился к этому клубу, нас здесь невероятно тепло приняли. Ощущать поддержку клуба, персонала, тренера и товарищей по команде на всём пути к "Золотому мячу" было по-настоящему особенным. Без них я бы не смог выиграть "Золотой мяч". Всегда верил в себя и знал, какого уровня могу достичь.
Если посмотреть на такой клуб, как "Бавария", где постоянно играют в больших матчах, завоёвывают трофеи и забивают голы, становится ясно: в такой среде я смогу выйти на уровень, которого раньше от меня никто не видел. Переход в "Баварию" помог мне этого добиться. Команда и вся атмосфера вокруг клуба позволили мне подняться на новую ступень. По моему мнению, именно в этом и заключалась роль "Баварии" в том, что я выиграл "Золотой мяч", - приводит слова Кейна Bayern & Germany.
Harry Kane: "The move [to Bayern] has done a lot for me. I think it's made me appreciate European football more. Obviously, growing up in the Premier League, playing in the Premier League, sometimes we're all a bit guilty of just thinking the Premier League is the only thing that exists Going to Bayern, going to the Bundesliga, seeing the fans, seeing the reactions, playing the latter stages of the Champions League for a team like Bayern Munich, the pressure that comes with that, that has all elevated me to another level But going for 100 million and people saying, “He’s going for 100 million, he needs to score this many goals or he needs to follow in the footsteps of Robert Lewandowski and all these things. “I know people say that Bayern are expected to win, but you still feel the pressure of big games in the title races, big cup games in the German Cup, playing in finals. There's still a big pressure that comes with that. I think that was maybe one of the things I did learn a lot. I think I maybe under-appreciated how hard it is still to win even when you're in the best team. But yes, now I've won the trophies and I've been in those moments, I feel even more comfortable in those situations" [via @MirrorFootball]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 11, 2026
Напомним, Кейн получил "Золотой мяч" по итогам сезона-2025/26. Церемония вручения престижной индивидуальной награды состоялась 26 октября в Лондоне.
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