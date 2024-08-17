"Бавария" добилась первой победы в кампании 2024/25

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 08:30
©ФК "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" успешно начала новый сезон. В рамках 1/32 финала Кубка Германии команда на выезде встречалась с "Ульмом" из второго дивизиона, сообщают Vesti.kz.

Команда забила по два мяча в каждом из таймов, при этом не пропустив ни разу. Томас Мюллер оформил дубль (12', 14'), а еще по голу записали в актив Кингсли Коман (79') и Харри Кейн (90+3'). Обзор игры доступен по этой ссылке.

Соперник по второму раунду станет известен 1 сентября, а сами игры пройдут уже 29-30 октября.

Что касается чемпионата Германии, то матч первого тура "Бавария" проведет только 25 августа - в гостях с "Вольфсбургом".

 

Метки:
Футбол Германия Бавария

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