Золото? Разгромом завершилась финальная схватка ЧА-2025 с участием Айтмухана

20-летний казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан не сумел стать чемпионом Азии-2025. Континентальное первенство проходит в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальной схватке Айтмухан боролся с представителем Японии 21-летним Арашем Йошидой из Японии. Они уже встречались в финале чемпионата Азии два года назад в Астане, и тогда победу одержал Йошида. То противостояние прошло в категории до 92 килограммов.

В этот раз победу в решающей схватке, теперь уже в весовой категории до 97 килограммов, вновь одержал Йошида. Итоговый счет - 7:1 в пользу японца.

Для Йошиды это второе золото на чемпионатах Азии, и вновь за счет победы в финале над Айтмуханом. Ризабек же третий год подряд завершает первенство с серебряной медалью. Ранее он становился чемпионом мира среди взрослых, а также в возрастной категории до 20 и 23 лет.

Отметим, что это вторая медаль для Казахстана за сегодня. Ранее бронзу в весовой категории до 57 килограммов завоевал Рахат Калжан.