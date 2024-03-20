Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона из Казахстана

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Сегодня 16:59
©Федерация борьбы Казахстана

В Министерстве иностранных дел назвали причину смерти чемпиона юношеских Олимпийских игр Мухамбета Куатбека, который жил и работал в США, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что 19 марта в консульство в Нью-Йорке поступило сообщение о смерти гражданина Казахстана в Филадельфии.

"Тело нашего соотечественника 16 марта доставили в морг Филадельфии. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате остановки сердца. Ждем точную информацию. Консул Казахстана находится в контакте с родственниками нашего погибшего гражданина. Сейчас идут приготовления к доставке тела в Казахстан", - отметил он.

В МИД отметили, Куатбек ушел из профессионального спорта в 2017 году и работал в США. Он скончался в возрасте 27 лет.

Куатбек - победитель юношеских Олимпийских игр 2014 года в весовой категории до 54 килограммов.

В том же году выиграл чемпионат Азии среди юношей, а также стал бронзовым призером чемпионата мира среди юношей в весе до 58 килограммов. Также в его коллекции есть бронза и серебро чемпионата Азии среди юниоров (2016, 2017).

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