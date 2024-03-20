В возрасте 27 лет скончался олимпийский чемпион из Казахстана

Казахстанский борец вольного стиля Мухамбет Куатбек скончался в возрасте 27 лет, передают Vesti.kz со ссылкой на соцсети федерации борьбы страны.

Причина смерти не называется.

Куатбек - победитель юношеских Олимпийских игр 2014 года в весовой категории до 54 килограммов. В том же году выиграл чемпионат Азии среди юношей, а также стал бронзовым призером чемпионата мира среди юношей в весе до 58 килограммов.

Также в его коллекции есть бронза и серебро чемпионата Азии среди юниоров (2016, 2017).