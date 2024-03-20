Канело сделал признание про трилогию с Головкиным и назвал победителя

Абсолютный чемпион в суперсреднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) ответил на критику коллег и представителей СМИ, которые постоянно предрекают ему поражение, передают Vesti.kz.

Альварес признался, что не придает особого значения таким заявлениям, припомнив трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

"Множество раз обо мне говорили дер*мо, бросая мне вызовы, в то время как вы, ребята, я имею в виду СМИ, подхватывали: "Эй, да он не хочет драться с этим парнем", - цитирует Канело vRINGe.com. - Правда в том, что быть со мной в ринге - это совсем не то же самое, что быть там с кем-то другим. Точно так же, как вы, ребята, говорили: "О, Головкин нокаутирует (Альвареса). Почему ты не выходишь драться с Головкиным?". В итоге я вышел против него трижды, и это были хорошие бои, но я побил его все три раза".