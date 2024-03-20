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Канело сделал признание про трилогию с Головкиным и назвал победителя

Канело сделал признание про трилогию с Головкиным и назвал победителя
©Matchroom Boxing

Абсолютный чемпион в суперсреднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) ответил на критику коллег и представителей СМИ, которые постоянно предрекают ему поражение, передают Vesti.kz.

Альварес признался, что не придает особого значения таким заявлениям, припомнив трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

"Множество раз обо мне говорили дер*мо, бросая мне вызовы, в то время как вы, ребята, я имею в виду СМИ, подхватывали: "Эй, да он не хочет драться с этим парнем", - цитирует Канело vRINGe.com. - Правда в том, что быть со мной в ринге - это совсем не то же самое, что быть там с кем-то другим. Точно так же, как вы, ребята, говорили: "О, Головкин нокаутирует (Альвареса). Почему ты не выходишь драться с Головкиным?". В итоге я вышел против него трижды, и это были хорошие бои, но я побил его все три раза".

Искусственный интеллект определил победителя скандального боя Головкин - Канело

Напомним, что первый бой Канело и Головкина состоялся в сентябре 2017 года и завершился спорной ничьей, притом что большинство увидело победу GGG. Реванш годом позже Альварес выиграл решением большинства судей. В сентябре 2022 года соперники закрыли трилогию - победителем вновь вышел мексиканец, но уже единогласным решением.

Головкину "засчитали" две победы над Канело Альваресом

Следующий бой Альварес проведет 4 мая против соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 КО).  

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Альварес Альварес Сауль

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