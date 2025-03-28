Ризабек Айтмухан узнал первого соперника на ЧА по борьбе

29 марта на чемпионате Азии в Аммане (Иордания) стартуют соревнования по вольной борьбе среди мужчин, передают Vesti.kz.

Один из лидеров сборной Казахстана, Ризабек Айтмухан, начнет выступление в весовой категории до 97 килограммов с 1/8 финала. Его первым соперником станет индонезийский борец Мухаммад Рудиансия.

В случае успешного выступления Айтмухан может встретиться с олимпийским чемпионом из Бахрейна Ахмедом Тажудиновым, но не ранее полуфинала.

Напомним, в 2023 году Айтмухан вошел в историю, завоевав первое для Казахстана золото чемпионата мира по вольной борьбе. Также он стал чемпионом страны, а в 2024-м выиграл мировое первенство среди спортсменов до 23 лет.

Сегодня, 28 марта, сборная Казахстана пополнила медальный зачет двумя наградами в женской борьбе: Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) стала чемпионкой Азии, а Зейнеп Баянова (до 53 кг) завоевала бронзу.