Ризабек Айтмухан установил рекорд после 3-го золота ЧМ: UWW отреагировал

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан установил рекорд после победы на молодежном чемпионате мира, проходящем в Тиране (Албания), передают Vesti.kz.

Официальный сайт Объединенного мира борьбы (UWW) отреагировал на триум Айтмухана.

"Став первым чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабек Айтмухан нацелился на завоевание мировых титулов в возрастных группах. Спустя два месяца после завоевания золотой медали на чемпионате мира U20, Айтмухан выиграл золотов весе до 97 кг на мировом первенстве U23 в Тиране (Албания). Эта золотая медаль обеспечила Айтмухану рекорд по количеству пьедесталов на всех турнирах, в которых он принимал участие с 2023 года", - говорится в заметке.

Айтмухан стал единственным казахстанцем в Тиране, кому удалось попасть на пьедестал.

Буквально за один год Ризабеквыиграл три чемпионата мира. В 2023-м он вошел в историю, как первый казахстанец, кому удалось выиграть взрослый ЧМ (в Белграде, Сербия). В начале этой осени Ризабек победил на ЧМ среди борцов до 20 лет в Понтеведре (Испания), а теперь он взял золото и на молодежном мировом первенстве в Тиране, что также является историческим достижением.

Ризабек Айтмухан выиграл ЧМ по борьбе

Также Айтмухан является двукратным серебряным призером чемпионата Азии (2023, 2024).



