Ризабек Айтмухан сделал заявление о переходе в ММА

Чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабек Айтмухан ответил на вопрос о возможном переходе в ММА, передают Vesti.kz.

"Смотрю UFC, болею за казахстанских бойцов. Вообще люблю виды спорта, которые делают мужчину мужчиной. После того как я тренировался с Шавкатом, многие подумали, что я перейду в ММА, но у меня нет такой мысли. Я занимался с ним чисто для себя. У меня есть цели на Олимпийские игры, хочу привезти в казахскую страну первую золотую медаль", - сказал он в интервью Sport Plus Qazaqstan.

Напомним, в сентябре 2023 года Айтмухан, выступавший в весовой категории до 92 килограммов в Белграде (Сербия), завоевал первое в истории страны золото по вольной борьбе на чемпионатах мира.

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