Криштиану Роналду взорвал интернет фразой перед ударом на Евро-2024

Стало известно, что сказал нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду перед штрафным ударом на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Эпизод произошел в матче первого тура группового этапа против Чехии (2:1). На 59-й минуте игры Роналду исполнил штрафной.

Перед ударом 39-летний форвард произнес фразу, которая разнеслась по интернету. Некоторые предположили, что нападающий саудовского "Аль-Насра" сказала "Бисмилля" (Во имя Аллаха).

Однако на самом дела Роналду сказал сам себе на португальском Vais Marcar, что означает "Ты забьешь".

Однако Роналду не забил. Это была его 29-я попытка отличиться со штрафного на чемпионатах Европы. Криштиану ни разу не забил прямым ударом со штрафного на Евро.

Стало известно, что Криштиану Роналду говорит перед фирменным ударом: видео

Тем не менее, в матче с чехами Роналду стал лучшим по нескольким показателям. У него 100 процентов точных передач – 22 из 22. Также португалец стал лучшим по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2).

Кроме того, Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы. Больше нет ни у кого. Таким образом, форвард сыграл на пяти чемпионатах мира и на шести чемпионатах Европы. Также он рекордсмен по количеству матчей – 26 игр в составе сборной Португалии в рамках Евро.