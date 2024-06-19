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Новости по теме: Евро 2024
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Криштиану Роналду разучился забивать? Есть неприятная статистика

Криштиану Роналду разучился забивать? Есть неприятная статистика
©instagram.com/portugal/?

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ни разу не забил со штрафного на чемпионатах Европы, сообщают Vesti.kz.

Накануне сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

На 59-й минуте игры Роналду исполнил штрафной. Однако вратарь сборной Чехии Индржих Станек поймал мяч после удара в створ.

Это была 29-я попытка Криштиану забить со штрафного на чемпионатах Европы. Он ни разу не забил прямым ударом со штрафного на Евро.

Стало известно, что Криштиану Роналду говорит перед фирменным ударом: видео

При этом в матче с чехами Роналду стал лучшим по нескольким показателям. У него 100 процентов точных передач – 22 из 22. Также португалец стал лучшим по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2).

Кроме того, Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы. Больше нет ни у кого. Таким образом, форвард "Аль-Насра" сыграл на пяти чемпионатах мира и на шести чемпионатах Европы. Также он рекордсмен по количеству матчей – 26 игр в составе сборной Португалии в рамках Евро.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Роналду Криштиану Португалия

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