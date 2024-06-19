Криштиану Роналду разучился забивать? Есть неприятная статистика

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ни разу не забил со штрафного на чемпионатах Европы, сообщают Vesti.kz.

Накануне сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

На 59-й минуте игры Роналду исполнил штрафной. Однако вратарь сборной Чехии Индржих Станек поймал мяч после удара в створ.

Это была 29-я попытка Криштиану забить со штрафного на чемпионатах Европы. Он ни разу не забил прямым ударом со штрафного на Евро.

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При этом в матче с чехами Роналду стал лучшим по нескольким показателям. У него 100 процентов точных передач – 22 из 22. Также португалец стал лучшим по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2).

Кроме того, Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы. Больше нет ни у кого. Таким образом, форвард "Аль-Насра" сыграл на пяти чемпионатах мира и на шести чемпионатах Европы. Также он рекордсмен по количеству матчей – 26 игр в составе сборной Португалии в рамках Евро.