Ризабек Айтмухан прокомментировал второе золото ЧМ: вошел в историю

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан прокомментировал свою победу на молодежном чемпионате мира, проходящем в Тиране (Албания), передают Vesti.kz.

В финале турнира весовой категории до 97 килограммов Айтмухан встречался с иранцем Махди Морафом и одержал победу со счетом 11:6.

"Было психологически не легко, так как Казахстан ждал от меня золото. Думаю, я выполнил свою цель. На этом я не остановлюсь. Впереди еще будут чемпионаты мира, Азии и Олимпиада. Будем готовиться и выкладываться по полной. Надеюсь, еще не раз порадовать нашу страну победами", - сказал Ризабек после победы в интервью Qazsport.

Отметим, что Айтмухан стал единственным казахстанцем в Тиране, кому удалось попасть на пьедестал. Также он стал первым представителем Казахстана, кто завоевал золото молодежного ЧМ в вольной борьбе.

Ризабек Айтмухан выиграл ЧМ по борьбе

В прошлом году 20-летний казахстанец становился чемпионом мира среди взрослых: выиграл золото в Белграде (Сербия). Также Айтмухан является двукратным серебряным призером чемпионата Азии (2023, 2024).