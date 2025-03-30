Разгромом обернулась схватка с участием Казахстана за золото ЧА по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Болат Сакаев стал серебряным призером чемпионата Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 86 килограммов он встречался с иранским борцом Абольфазлом Фирузаеи. В решающей схватке иранец сразу набрал два очка, но Сакаев сумел сравнять счет. Впрочем, первый отрезок схватки Абольфаз оставил за собой - 3:2.

Во втором периоде иранец оказался еще убедительнее, выиграв 11:4.

Примечательно, что по ходу поединка Сакаеву дважды понадобилась помощь врачей.

Напомним, в 1/4 финала Сакаев одолел монгола Батбилгууна Наадамбата (5:3).

Добавим, что казахстанец Нуркожа Кайпанов (74) стал чемпионом Азии в соревнованиях вольников. Ризабек Айтмухан (97 кг) завоевал серебро, а Рахат Калжан (57 кг) - бронзу.

Кроме того, Азамат Даулетбеков (92 кг) в утешительном раунде поборется за бронзу.

Напомним, Сакаев выигрывал золото на чемпионате Азии 2023 года. Фирузаеи выигрывал молодежный чемпиона мира, а также побеждал на молодежном и кадетском чемпионате Азии и становился призером континентального первенства.