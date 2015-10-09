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Вольная борьба
Вчера 21:14
 

Казахстан сотворил камбэк и завоевал первое золото на ЧА-2025 по борьбе

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Казахстан сотворил камбэк и завоевал первое золото на ЧА-2025 по борьбе ©ДРС

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов стал чемпионом Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов стал чемпионом Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

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В финале в весовой категории до 74 килограммов он встречался с Орозобеком Токтомамбетовым из Кыргызстана.

Схватка получилась упорной, в первом периоде лишь кыргызстанцу удалось набрать одно очко. Во втором отрезке схватки Кайпанову удалось набрать победное очко и принести первое золото Казахстану в Аммане в соревнованиях по вольной борьбе.

Напомним, Кайпанов начал выступление с 1/8 финала, где одолел Магомедрасула Аслуева из Бахрейна (2:1), а в 1/4 финала разгромил Батбаяра Батсуха из Монголии (10:0).

В 1/2 финала он противостоял Мухамедрезе Шакери из Ирана. Поединок завершился в пользу Кайпанова со счетом 6:1.

Добавим, что в финал от Казахстана также вышел Болат Сакаев (86 кг), а Азамат Даулетбеков (92 кг) в утешительном раунде поборется за бронзу.

Накануне казахстанский вольник Ризабек Айтмухан (97 кг) завоевал серебро на континентальном первенстве в Аммане, а Рахат Калжан (57 кг) стал обладателем бронзы.


Напомним, Кайпанов является чемпионом мира (2024) и двукратным победителем чемпионатов Азии (2019, 2021). Кроме того, Нуркожа становился серебряным призером ЧМ-2019 и является вице-чемпионом Азии 2022 года.

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