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Вольная борьба
Вчера 22:08
 

В дуэли Казахстан - Узбекистан решилась судьба медали ЧА по борьбе

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В дуэли Казахстан - Узбекистан решилась судьба медали ЧА по борьбе ©instagram.com/kazwrestling_official/

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков завоевал бронзу на чемпионате Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков завоевал бронзу на чемпионате Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

В утешительной схватке в весе до 92 килограммов он встречался с Шерзодом Поюновым из Узбекистана.

Соперник казахстанца первым открыл счет. Но, Даулетбеков сумел сломить его сопротивление и, набрав два очка, выиграл схватку. 

Напомним, в 1/4 финала Даулетбеков не оставил шансов представителю Китая Цзушэню Линю (7:1), а в 1/2-й проиграл иранцу Амирхоссейну Фирузпуру (12:0).

Напомним, что ранее золотую медаль Казахстану в вольной борьбе принес Нуркожа Кайпанов (74 кг), Ризабек Айтмухан (97 кг) и Болат Сакаев (86 кг) завоевали серебро, а Рахат Калжан (57 кг) - бронзу.

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