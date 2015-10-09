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Разгром и дуэль с Узбекистаном. Казахстан получил шанс на бронзу ЧА по борьбе

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Разгром и дуэль с Узбекистаном. Казахстан получил шанс на бронзу ЧА по борьбе ©ДРС

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков уступил в 1/2 финала на чемпионате Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков уступил в 1/2 финала на чемпионате Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

В схватке за выход в финал в весе до 92 килограммов он противостоял титулованному иранцу Амирхоссейну Фирузпуру. Поединок завершился победой соперника казахстанца со счетом 12:0.

Отметим, что 22-летний иранец является двукратным чемпионом Азии, призером чемпионата мира, победителем молодежного, юниорского и кадетского чемпионата мира, а также, победителем Гран-при.

Напомним, в 1/4 финала Даулетбеков не оставил шансов представителю Китая Цзушэню Линю (7:1).

В утешительном раунде Даулетбеков поборется за бронзу с Шерзодом Поюновым.

Напомним, сегодня, 30 марта, в заключительный день чемпионата Азии от Казахстана в финал вышли Болат Сакаев (86 кг) и Нуркожа Кайпанов (74 кг).

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