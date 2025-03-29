Вольная борьба
Сегодня 17:37

Прямая трансляция финальной схватки Айтмухана за золота ЧА-2025. Когда и с кем?

©IG/qaz_team_official

Сегодня, 29 марта, казахстанский борец Ризабек Айтмухан поспорит за золотую медаль чемпионата Азии-2025. Первенство проходит в столице Иордании - городе Аммане, передает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
В России назвали "Барыс" позором и подсказали, как обойти закон о легионерах
Сегодня 20:04  
Казах принес стране бронзу чемпионата Азии по борьбе
Сегодня 20:14  
Прямая трансляция турнира UFC с главным боем "сбажавшего" от Алмабаева топа
Сегодня 21:05  
Разгромом завершилась схватка натурализованного казахстанца за бронзу ЧА-2025
Сегодня 21:29  

В финале весовой категории до 97 килограммов 20-летний Ризабек, становившийся чемпионом мира среди взрослых, а также в возрастной категории до 20 и 23 лет, встретится с Арашем Йошидой из Японии.


Это будет повторение астанинского финала ЧА-2023, когда Йошида в финале оказался сильнее Ризабека.

Финальные схватки начнутся в 20:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире их покажут телеканалы Qazsport и Sport Plus Qazaqstan.

Ризабек Айтмухан стал финалистом чемпионата Азии по борьбе