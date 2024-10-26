Надежда на Айтмухана: Казахстан получил еще двух четвертьфиналистов ЧМ по борьбе

На молодежном чемпионате мира по видам борьбы до 23 лет в Тиране (Албания) продолжают выступление казахстанские представители вольной борьбы, сообщают Vesti.kz.

Главная надежда Казахстана Ризабек Айтмухан (до 97 кг), победив канадца Каллума Уильяма Нокса (11:0), вышел в 1/4 финала.

Ернур Нургазы (до 70 кг), выиграв две схватки, сначала в квалификации у Умута Эрдогана из Турции - 9:5, а затем, у Каната Керимбекова (8:6) из Кыргызстана, также квалифицировался в четвертьфинал.

Еще одним четвертьфиналистом стал Алан Оралбек (до 57 кг), победивший в 1/8 финала грузина Луку Гвинджилию - 8:5.

Наконец, в 1/8 финала в весовой категории до 79 килограммов схватку за выход в 1/4 финала проведет Женис Каныбеков. Он встретится с болгарским борцом Радомиром Николаевым Стояновым.

Отметим, что Бекзат Ермекбай (65 кг) и Омархан Надиров (125 кг) прекратили борьбу. Ермекбай в квалификации уступил Хамзату Арсамерзоеву из Франции - 0:11, а Надиров в утешительном раунде проиграл украинцу Владимиру Кочанову - 2:12.