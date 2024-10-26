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Вольная борьба
Вчера 16:32
 

Быстрым разгромом завершился поединок Ризабека Айтмухана на ЧМ-2024 по борьбе

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Быстрым разгромом завершился поединок Ризабека Айтмухана на ЧМ-2024 по борьбе ©olimpicgames_Kazteamfan

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан начал выступление на молодежном чемпионате мира по видам борьбы до 23 лет в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан начал выступление на молодежном чемпионате мира по видам борьбы до 23 лет в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

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Айтмухан, представленный в весовой категории до 97 килограммов в 1/8 финала встречался с соперником из Канады Каллумом Уильямом Ноксом. Поединок завершился быстрой и уверенной победой казахстанца - 11:0. Ему, потребовалось менее двух минут для выигрыша схватки.

Теперь, Айтмухан сразится в четвертьфинале с белорусом Владиславом Козловым.

В 2023 году он впервые в истории страны выиграл золото взрослого чемпионата мира в Белграде (Сербия). А недавно, завоевал золото на чемпионате мира U20 в испанской Понтеведре.

Айтмухан Ризабек вольная борьба ЧМ по борьбе Казахстан Албания

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