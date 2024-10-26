Казахстан лишили финала ЧМ-2024 по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Алан Оралбек выступил в 1/2 финала на молодежном чемпионате мира по видам борьбы в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

Соперником Оралбека в весовой категории до 57 килограммов был первый номер рейтинга Чираг Чираг из Индии, который и выиграл схватку - 8:0.

Теперь, казахстанец сразится за бронзу.

Отметим, Оралбек в 1/8 финала прошел грузина Луку Гвинджилию - 8:5, а в четвертьфинале по лучшему баллу одолел Жигуура Сарантуя из Монголии.