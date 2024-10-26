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Вольная борьба
Вчера 19:05
 

Айтмухан после разгрома поборется за финал ЧМ-2024 по борьбе

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Айтмухан после разгрома поборется за финал ЧМ-2024 по борьбе ©t.me/olimpicgames_Kazteamfan

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан вышел в 1/2 финала на молодежном чемпионате мира по видам борьбы в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан вышел в 1/2 финала на молодежном чемпионате мира по видам борьбы в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весе до 97 килограммов он одолел белоруса Владислава Козлова - 10:0.

Отметим, что казахстанец в 1/8 финала разгромно одолел канадца Каллума Уильяма Нокса - 11:0.

В 1/2 финала Айтмухан сразится с россиянином Шамилем-имамом Гаджиалиевым.

Напомним, в 2023 году Айтмухан впервые в истории страны выиграл золото взрослого чемпионата мира в Белграде (Сербия). А недавно, завоевал золото на чемпионате мира U20 в испанской Понтеведре.

Добавим, что в 1/2 финала выступит Алан Оралбек. Казахстанский борец, представленный в весовой категории до 57 килограммов победил в 1/8 финала грузина Луку Гвинджилию - 8:5, а в четвертьфинале по лучшему баллу прошел Жигуура Сарантуя.

В 1/2 финала Оралбек встретится с первым номером рейтинга Чирагом Чирагом из Индии.

Айтмухан Ризабек вольная борьба ЧМ по борьбе Казахстан Албания

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