"Братья казахи" - обидчик Кайпанова по финалу оценил успех на ЧМ в Астане

Новоиспечённый чемпион мира по вольной борьбе россиянин Иналбек Шериев в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился первыми эмоцями от триумфа. В финале первенства в Астане он победил казахстанца Нуркожу Кайпанова.

Решающая схватка всего турнира завершилась победой 25-летнего Шериева со счётом 10:4.





- Конечно, эмоции зашкаливают, по воле Всевышнего это произошло. Оглядываясь назад, можно сказать, что был очень тяжёлый тернистый путь, усердно готовились. Гордость Кабардино-Балкарии? Не знаю. Думаю, я пока не заслуживаю этого звания. Вперёд забегать не будем, но хочется олимпийским чемпионом стать.

- Как тебе атмосфера на чемпионате мира в Астане?

- Вообще, Ма ша Аллаh, братья казахи хорошо провели чемпионат мира. Спасибо!

Отметим, что Шериев впервые в своей карьере стал чемпионом мира. В позапрошлом году в Тиране (Албания) он завоевал бронзовую медаль в категории до 70 килограммов, а на том же турнире первенствовал как раз Кайпанов, которого он победит в финале через два года.

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