Нуркожа Кайпанов завоевал медаль на ЧМ по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов провел схватку в финале чемпионате мира, который проходит в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 74 килограммов его соперником стал представитель России Иналбек Шериев. Кайпанов уступил в финале со счетом 4:10 и стал серебряным призером чемпионата мира.

На пути к финалу Кайпанов одержал четыре победы. Казахстанец оказался сильнее представителя Косово Эгзона Джони, азербайджанца Турана Байрамова, таджикистанца Виктора Рассадина и японца Ёсиносукэ Аояги.

Кайпанов стал единственным представителем сборной Казахстана, которому удалось пробиться в финал домашнего чемпионата мира.

Напомним, Кайпанов является чемпионом мира 2024 года. Также в его активе серебро мирового первенства 2019 года и бронза чемпионата мира 2025 года. Кроме того, борец трижды становился чемпионом Азии - в 2019, 2021 и 2025 годах.

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