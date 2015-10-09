Известно место Казахстана в медальном зачете по итогам домашнего ЧМ по борьбе

Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира-2026 по борьбе в Астане с пятью наградами. В активе отечественных спортсменов одна серебряная и четыре бронзовые медали, передают Vesti.kz.

Серебряным призёром мирового первенства стал Нуркожа Кайпанов, выступавший в весовой категории до 74 килограммов в вольной борьбе.

Ещё четыре награды казахстанцы завоевали в других дисциплинах. Бронзовыми призёрами стали Исхар Курбаев (до 55 кг), Айдос Султангали (до 60 кг) и Багдат Сабаз (до 67 кг), представлявшие греко-римский стиль. В женской борьбе третье место заняла Зейнеп Баянова (до 50 кг).

В общекомандном медальном зачёте Казахстан расположился на 15-й позиции.

Победителем чемпионата стала сборная США, завоевавшая 15 медалей: семь золотых, две серебряные и шесть бронзовых.

Второе место занял Иран с аналогичным количеством наград — 15 (6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых). Тройку лидеров замкнула сборная России, также выигравшая 15 медалей, среди которых четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых.

Таким образом, домашний чемпионат мира принёс Казахстану пять наград, а сразу три сборные завершили турнир с одинаковым общим количеством медалей — по 15.

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